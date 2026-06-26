Στους 589 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες, δίνοντας έναν νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.980.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 235 νεκρούς.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι και αγνοούμενοι, πέραν των 589 επιβεβαιωμένων θανάτων και 2.980 τραυματιών. Ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να δέχεται αναφορές για άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί.

Tal vez Dios queria que todos miraramos hacia Venezuela, talvez nos estamos mirando mucho a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestras ideologías... pic.twitter.com/7Bbvo0BMJO — P-Andrea EG. (@espinalg_pau) June 26, 2026

Η Ροδρίγκες δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000.

Situación dramática que vive Venezuela ante los dos sismos fuertes registrados el 24 de Junio pic.twitter.com/LjHHYoMqrt — Villanueva24h (@villanueva24h) June 26, 2026

Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που κατέστρεψαν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

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Πηγή: ΑΠΕ