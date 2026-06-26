Στενεύουν τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα, μετά τον ισχυρό «δίδυμο» σεισμό που έπληξε τη χώρα την Τετάρτη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, εκατοντάδες θανάτους και χιλιάδες αναζητήσεις αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι τοπικές Αρχές, οικογένειες δήλωσαν από τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό ότι αναζητούν συνολικά 57.141 συγγενικά τους πρόσωπα. Από αυτά, έχουν εντοπιστεί 7.668, ενώ 49.473 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει.

235 dead in Venezuela earthquake; desperate search for survivors continues



📹 PTI/AFP pic.twitter.com/5sxERYTVHY — Rising Kashmir (@RisingKashmir) June 26, 2026

Κλείνει το «χρυσό παράθυρο» για τους εγκλωβισμένους

Με τις ώρες να περνούν, η αγωνία για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι αυξάνεται. Περισσότερες από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα τα τελευταία 126 χρόνια, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν σεισμό θεωρούνται από τις ομάδες διάσωσης το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο» για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Μετά το διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά, κυρίως λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε νερό.

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Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των διασώσεων επιζώντων γίνεται μέσα στις πρώτες πέντε έως έξι ημέρες. Παράλληλα, κάποιες ομάδες διάσωσης ακολουθούν τον λεγόμενο «κανόνα των τεσσάρων», σύμφωνα με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει τέσσερα λεπτά χωρίς οξυγόνο, τέσσερις ημέρες χωρίς νερό και τέσσερις εβδομάδες χωρίς τροφή.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν απόλυτα και καθολικά χρονικά όρια, καθώς σε σπάνιες περιπτώσεις η επιβίωση μπορεί να παραταθεί σημαντικά, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τα ερείπια.

Οικογένειες σκάβουν με γυμνά χέρια

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, οικογένειες στη βόρεια Βενεζουέλα σκάβουν με γυμνά χέρια μέσα στα ερείπια, αναζητώντας τους αγαπημένους τους.

Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, μια μητέρα αναζητούσε τον γιο της μέσα σε σωρό από μπάζα, πιστεύοντας ότι έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

«Είναι πάρα πολλές πέτρες και με γυμνά χέρια είναι αδύνατο», δήλωσε στο AFP, καθισμένη κοντά στα ερείπια.

Ο 23χρονος εγγονός της, φορώντας κράνος εθελοντή πυροσβέστη, συμμετείχε στην προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου πατέρα του. «Είναι εκεί μέσα», είπε με δάκρυα στα μάτια, κοιτάζοντας τα χαλάσματα ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Η Λα Γκουάιρα, που κάποτε αποτελούσε παραθαλάσσιο θέρετρο για τους κατοίκους του Καράκας, έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής. Πολυώροφα κτίρια, παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχεία έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν εικόνες λεηλασιών, κατεστραμμένους δρόμους και κατοίκους να στέκονται σοκαρισμένοι μέσα σε σύννεφα σκόνης.

AGAINST THE ODDS, SHE SURVIVED !!!



Rescuers in Venezuela pulled a woman alive from beneath the rubble.



Emergency workers and people standing nearby watched in disbelief.



As the search for survivors continues, every rescue is a reminder that hope can still be found beneath the… pic.twitter.com/hTJfhaKmeD — Ravi Prakash Official (@raviprakash_rtv) June 26, 2026

Σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ

Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Σιμόν Μπολίβαρ στο Μαϊκετία, τον βασικό αεροπορικό κόμβο της Βενεζουέλας, υπέστησαν σοβαρές δομικές παραμορφώσεις, βαθιές ρωγμές και θραύσεις στην ασφαλτική επιφάνεια.

Η έκταση των ζημιών στον χώρο κίνησης των αεροσκαφών οδήγησε τις αεροπορικές αρχές σε αναστολή λειτουργίας. Σύμφωνα με αναφορές, ο κύριος διάδρομος έχει καταστεί πλήρως μη λειτουργικός, λόγω εκτεταμένων ρηγματώσεων και του κινδύνου κατάρρευσης υπό το βάρος μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών.

Τεχνικά συνεργεία εξετάζουν πλέον τον δευτερεύοντα και τον μικρότερο διάδρομο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το υπέδαφος της παράκτιας περιοχής έχει υποστεί καθίζηση ή μετατόπιση που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια μελλοντικών πτήσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι ζημιές στην ασφαλτική υποδομή συμπίπτουν με την παράλυση του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής του Μαϊκετία. Οι αρχές εξέδωσαν διεθνή ειδοποίηση προς την αεροναυτική κοινότητα, NOTAM, επιβεβαιώνοντας την αναστολή των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η απόφαση συνδέεται με τις επιπτώσεις των σεισμών στα συστήματα επικοινωνίας, αλλά και με την αδυναμία πρόσβασης του τεχνικού προσωπικού στις εγκαταστάσεις. Στον τερματικό σταθμό έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις στεγών, ενώ η πολιτεία Λα Γκουάιρα αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

#Terremoto 🇻🇪🚨 | Así quedaron las pistas del Aeropuerto Internacional de Maiquetia, que sirve a Caracas, tras el doble terremoto de este miércoles. pic.twitter.com/Qsm44Vv8Es — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 25, 2026

Αναστέλλονται πτήσεις προς το Καράκας

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο οδήγησε μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Βενεζουέλα με τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη να αναστείλουν τις πτήσεις τους προς το Καράκας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Copa Airlines, Avianca, LATAM, Iberia και Air Europa.

Επίσημες πηγές εκτιμούν ότι οι εργασίες αποκατάστασης, που περιλαμβάνουν επιχωματώσεις, σφράγιση ρωγμών και διεθνή πιστοποίηση των διαδρόμων, θα διατηρήσουν τους περιορισμούς στο αεροδρόμιο τουλάχιστον έως τις 2 Ιουλίου. Η αξιολόγηση της συνολικής έκτασης των ζημιών συνεχίζεται.

Ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει 40 τόνους βοήθειας

Την ίδια ώρα, η διεθνής κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε την έναρξη έκτακτης επιχειρησιακής αποστολής, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή τουλάχιστον 40 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα. Η επιχείρηση συντονίζεται από τις αποθήκες του οργανισμού στο Περιφερειακό Κέντρο Λογιστικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, στη Δημοκρατία του Παναμά.

Σύμφωνα με τη Στεφανί Μουρίγιο, επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ερυθρού Σταυρού στον Παναμά, η πρώτη τεχνική αποστολή περιλαμβάνει 17 τόνους βασικών προμηθειών και στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών 800 οικογενειών.

Η αρχική αποστολή περιλαμβάνει κιτ προσωπικής υγιεινής, εξοπλισμό κουζίνας, κουβέρτες, είδη ανάπαυσης και άλλα βασικά είδη άμεσης ανακούφισης για τις πληγείσες περιοχές.

Στο πλαίσιο του σχεδίου μεταφορών, προβλέπεται και η αναχώρηση δεύτερου αεροσκάφους την Παρασκευή, του λεγόμενου «αεροπλάνου αλληλεγγύης», το οποίο θα μεταφέρει επιπλέον 23 τόνους ανθρωπιστικών προμηθειών.

Our third humanitarian aid plane has already arrived in Venezuela, and the fourth is on its way. 🚨✈️



Our 300-strong team of Salvadoran rescuers, paramedics, and tons of critical emergency supplies are actively deploying to the most affected areas to support earthquake recovery… pic.twitter.com/4yP45qZgha — 24/7 Report (@report247_) June 26, 2026

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν προσωρινά τις κυρώσεις

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Πέμπτη προσωρινή χαλάρωση του καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων που περιορίζει ορισμένες συναλλαγές από και προς τη Βενεζουέλα. Η απόφαση ελήφθη μέσω της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, OFAC, η οποία εξέδωσε τη γενική άδεια 60 με τίτλο «Εξουσιοδότηση συναλλαγών που σχετίζονται με προσπάθειες ανακούφισης από σεισμό στη Βενεζουέλα».

Σύμφωνα με το κείμενο της άδειας, όλες οι συναλλαγές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις αρωγής μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα και οι οποίες διαφορετικά θα απαγορεύονταν από τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, επιτρέπονται έως τις 12:01 π.μ., ώρα Ανατολικής Θερινής Ώρας, της 23ης Οκτωβρίου 2026. Η έγκριση περιλαμβάνει και τη διαχείριση ή μεταφορά κεφαλαίων εκ μέρους προσώπων τρίτων χωρών προς ή από τη Βενεζουέλα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές γίνονται για την υποστήριξη των επιτρεπόμενων επιχειρήσεων αρωγής.

Όπως αναφέρεται, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και οι εγγεγραμμένοι πάροχοι μεταφοράς χρημάτων μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχει ο εντολέας μιας μεταφοράς κεφαλαίων για τη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη γενική άδεια.

Η OFAC διαχειρίζεται το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων μέσω του οποίου η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί την πολιτική της απέναντι στο καθεστώς της Βενεζουέλας. Σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο, εταιρείες, τράπεζες και οικονομικοί φορείς που συναλλάσσονται με τη χώρα υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες κατά τη διενέργεια συναλλαγών.

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Πηγή: cnn.gr