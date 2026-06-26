Ένα πρώτο αμερικανικό στρατιωτικό απόσπασμα, με επικεφαλής του στρατηγό του Σώματος των Πεζοναυτών, έφτασε σήμερα στο Καράκας για να «συντονίσει» την αμερικανική βοήθεια στα θύματα του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Ο υποστράτηγος των Πεζοναυτών Κέβιν Τζέι Τζάραρντ έφτασε σήμερα στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, για να επιβλέψει την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου στις προσπάθειες διάσωσης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική Southcom.

Στην ανάρτησή της, η Southcom δημοσιεύει φωτογραφία του υψηλόβαθμου αξιωματικού, τον οποίο υποδέχονται όπως φαίνεται κατά την άφιξή του δύο αξιωματούχοι της Βενεζουέλας σε ένα μέρος, το οποίο δεν διευκρινίστηκε.

Ως επικεφαλής «ομάδας διαχείρισης της Southcom», ο στρατηγός Τζάραρντ δρα ως υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Southcom στο πεδίο και συνεργάζεται στενά με τους εταίρους για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη διεύθυνση των επιμελητειακών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων» που αναπτύσσονται από τον αμερικανικό στρατό «προς τις πληγείσες ζώνες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Σε αυτήν υπενθυμίζεται ότι «η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε επισήμως την υποστήριξη των ΗΠΑ μετά τους σεισμούς» και διευκρινίζεται ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα χρησιμοποιήσουν «αεροσκάφη και ελικόπτερα» στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Προηγουμένως, ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε στο X ότι «κατόπιν αιτήματος του προέδρου Τραμπ, κινητοποίησε αμέσως το υπουργείο Πολέμου (…) προκειμένου να υποστηρίξει τον λαό της Βενεζουέλας».

Σήμερα συνεχίζονταν σε φρενήρεις ρυθμούς οι έρευνες στη Βενεζουέλα για να διασωθούν άνθρωποι που είναι πιθανόν ζωντανοί και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν πάνω από 24 ώρες μετά τον διπλό σεισμό που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 235 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, που εξακολουθεί να είναι προσωρινός.

Οι δύο σεισμοί μεγέθους ο πρώτος 7,2 βαθμών και ο δεύτερος 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων αποτελούν το ισχυρότερο πλήγμα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα από το 1900. Από αυτούς έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι στη χώρα, σύμφωνα και πάλι με τον προσωρινό απολογισμό της κυβέρνησης.

Πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και της Ευρώπης και άλλες στον κόσμο, πρότειναν βοήθεια.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε δήλωσε στον λογαριασμό του στο X ότι ένα πρώτο αεροσκάφος από τη χώρα του «έχει ήδη φτάσει στο έδαφος της Βενεζουέλας».

«Το προσωπικό μας εκεί μας ενημερώνει (…) ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εξοπλισμών, γι’αυτό αποφασίσαμε να αυξήσουμε τη βοήθεια και να αποστείλουμε 3 επιπλέον αεροσκάφη, με προσωπικό, υλικό και προμήθειες», διευκρίνισε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Βενεζουέλας γνωστοποίησαν επίσης την άφιξη αεροπορικώς στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Μαρακάι (BAEL, 50 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας) 80 Ελβετών διασωστών και ομάδας 80 Μεξικανών διασωστών, που είναι εξειδικευμένοι στις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σεισμών.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ