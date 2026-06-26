Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές.

Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, με την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές να παραμένει κρίσιμη.

Κάτοικοι και διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτηρίων.

Τα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με ρωγμές, καταρρεύσεις και επικίνδυνες κλίσεις, μετά τις δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων στη βόρεια Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900.





235 dead in Venezuela earthquake; desperate search for survivors continues



📹 PTI/AFP pic.twitter.com/5sxERYTVHY — Rising Kashmir (@RisingKashmir) June 26, 2026

Φόβοι για πάνω από 10.000 νεκρούς



Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000. Eκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότατες ζημιές στο Καράκας και τη Λα Γκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Το αεροδρόμιο του Καράκας παραμένει κλειστό.

Αμερικανική βοήθεια και χαλάρωση κυρώσεων



Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώνουν τις κυρώσεις για τη στήριξη των σεισμόπληκτων.

Starlink: Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για ένα μήνα



Η Starlink, η υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες της στη Βενεζουέλα για έναν μήνα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης μέσω ανάρτησης στο X ότι εργάζεται για την ταχεία ανάπτυξη τερματικών Starlink και την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Σπάνιο φαινόμενο πίσω από τους καταστροφικούς σεισμούς



Σε ένα σπάνιο φαινόμενο αποδίδουν οι επιστήμονες τους δύο σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Πρόκειται για το ισχυρότερο πλήγμα στη χώρα από το σεισμό του 1812 που άφησε 30.000 νεκρούς. Σύμφωνα με μετρήσεις, από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μια ώρα εκλύθηκε ενέργεια 100 χρόνων ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.

Τα διπλά ρήγματα υποδεικνύουν μια σύνθετη δομή όπως αυτή στη Βενεζουέλα. Γνωστό ως ρήγμα Μποκόνο, εκεί όπου συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής, εκτείνεται κατά μήκος της ραχοκοκαλιάς των Άνδεων της Βενεζουέλας για περίπου 500 χιλιόμετρα. Το ρήγμα συνδέεται με τον διπλό σεισμό μεγέθους 6,2 και 6,3 Ρίχτερ που έπληξε μια περιοχή δυτικά του Καράκας τον Σεπτέμβριο του 2025, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας περισσότερα από 100. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Βενεζουέλα δεν διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς, το οποίο βασίζεται σε αισθητήρες για την ανίχνευση των πρώτων κυμάτων ενός σεισμού.

«Είναι πολύ θλιβερό το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε χρόνος για εκκένωση», ανέφερε αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ αναφέρει ότι 250 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, κυρίως στη Λα Γουάιρα.

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Πηγή: ΕΡΤ