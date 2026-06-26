Η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το τελευταίο διάστημα, ενώ η συντονισμένη δράση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) συνέβαλε στη διασφάλιση επιπλέον πηγών εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν.

Η κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Πετρελαίου (Oil Coordination Group), με τη συμμετοχή της Κομισιόν και των κρατών μελών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας και στις προμήθειες πετρελαίου της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Συντονισμού Πετρελαίου έλαβε υπόψη πληροφορίες που δείχνουν ότι οι εμπορικές ροές αρχίζουν σταδιακά να αποκαθίστανται μετά το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σημειώνεται πως θα χρειαστεί ωστόσο χρόνος μέχρι οι πρόσθετες προμήθειες από την περιοχή να φτάσουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας αναφέρει ότι η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το τελευταίο διάστημα, ενώ η συντονισμένη δράση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) συνέβαλε στη διασφάλιση επιπλέον πηγών εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά καύσιμα, διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ περιορίστηκαν μέσω της μερικής αντικατάστασης των ποσοτήτων που προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή με εισαγωγές από άλλες περιοχές, καθώς και μέσω της αυξημένης παραγωγής αεροπορικών καυσίμων εντός της ΕΕ.

Για το αργό πετρέλαιο, η Ομάδα εκτίμησε ότι η κατάσταση παραμένει προς το παρόν σταθερή, κυρίως λόγω της αποδέσμευσης αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κομισιόν και τα κράτη μέλη υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης του στενού συντονισμού, δεδομένων των διαρκών μεταβολών στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας σημειώνει ότι η Επιτροπή και η Ομάδα Συντονισμού Πετρελαίου θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση ασφάλειας εφοδιασμού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συντονίζουν τις αναγκαίες ενέργειες, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο.

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Πηγή: ΚΥΠΕ