Ο Τούρκος δημοσιογράφος και αναλυτής Μουράτ Γετκίν υποστηρίζει ότι η επικείμενη παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτελεί σαφές μήνυμα πολιτικής στήριξης προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ εκτιμά ότι η μεγαλύτερη ουσιαστική εξέλιξη αφορά την άρση του αμερικανικού εμποδίου στην προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN. Ο Γετκίν εστιάζει επίσης στον ρόλο που διαδραμάτισε η Τουρκία κατά την κρίση Ισραήλ-Ιράν, στη σημασία της για το ΝΑΤΟ και στις προσδοκίες της Άγκυρας για την αμυντική της βιομηχανία.

Ο Γετκίν χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι σηματοδοτούν τη συνέχιση της στενής προσωπικής σχέσης του με τον Τούρκο πρόεδρο.

Όπως σημειώνει, ο Τραμπ δήλωσε ότι «Πηγαίνω για τον Ερντογάν» και, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση τους, απάντησε: «Ο Ερντογάν είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά κι εγώ. Τα πάμε καλά».

Κατά τον Γετκίν, αυτό ήταν «το πιο ρεαλιστικό κομπλιμέντο» που θα μπορούσε να απευθύνει ένας Αμερικανός πρόεδρος προς έναν Τούρκο ηγέτη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ στέλνει μήνυμα προς συμμάχους και αντιπάλους πως η συνεργασία του με τον Ερντογάν συνεχίζεται και ότι οι δύο πλευρές «έχουν ακόμη πράγματα να κάνουν μαζί».

Το «δώρο» του KAAN

Ο αναλυτής επισημαίνει ότι ο Τραμπ προανήγγειλε πως θα μεταβεί στην Άγκυρα με «ένα σπουδαίο δώρο που θα έκανε τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο», το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αφορά τους κινητήρες General Electric F110 που προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN.

Κατά τον Γετκίν, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν το σημαντικότερο εμπόδιο για την επιχειρησιακή εξέλιξη του τουρκικού προγράμματος ανάπτυξης εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους.

Τι ζήτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν στην κρίση με το Ιράν

Ο Γετκίν αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και σε μία ακόμη αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.

Παραθέτει αυτούσια τη δήλωση του Τραμπ:

«Ξέρετε, η Τουρκία ήταν ένας από τους ισχυρότερους υποψηφίους για να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν. Θα μπορούσε ακόμη και να είχε ταχθεί με το Ιράν, γιατί, όπως γνωρίζετε, ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος οπαδός του Ισραήλ. Έτσι του ζήτησα να μείνει έξω από τον πόλεμο. Και το έκανε».

Ο Γετκίν θεωρεί ότι η δήλωση αυτή δείχνει πως, για την Ουάσιγκτον, εξίσου σημαντικό με την ανάληψη δράσης ήταν και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ενεπλάκη στρατιωτικά στη σύγκρουση.





Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην τουρκική αεράμυνα

Σύμφωνα με τον Τούρκο αναλυτή, κατά τη διάρκεια της κρίσης αποκαλύφθηκαν οι αδυναμίες της τουρκικής αεράμυνας, γεγονός που κατέστησε ακόμη πιο σημαντική τη συνδρομή του ΝΑΤΟ.

Υποστηρίζει ότι οι δυνατότητες της Συμμαχίας, μέσω συστημάτων Patriot και SAMP/T, συνέβαλαν στην προστασία της Τουρκίας, ενώ παράλληλα ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της τουρκικής αεροπορικής ισχύος.

Ο ίδιος σημειώνει ότι, ενώ οι σύμμαχοι ζητούν από την Τουρκία μεγαλύτερο ρόλο απέναντι στη Ρωσία, την τρομοκρατία και την παράνομη μετανάστευση, ταυτόχρονα καθυστερούν κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η παράδοση των Eurofighter.





Οι κινητήρες που καθορίζουν το μέλλον του KAAN

Ο Γετκίν αναφέρει ότι το KAAN δεν μπορεί να περάσει στην παραγωγή χωρίς τους αμερικανικούς κινητήρες F110 και υπενθυμίζει δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Όπως είχε δηλώσει ο Φιντάν:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κινητήρες F-35 και KAAN που περιμένουμε να παραλάβουμε. Υπάρχει αναστολή στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και οι άδειές τους έχουν ανασταλεί. Για να ολοκληρωθούν οι άδειες και να φτάσουν οι κινητήρες, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN».

Ο Γετκίν επισημαίνει ότι, για πρώτη φορά, Τούρκος αξιωματούχος παραδέχθηκε δημόσια πως το πρόγραμμα KAAN εξαρτάται από την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια των κινητήρων.





Οι προσδοκίες της Άγκυρας

Ο αναλυτής αναφέρει ότι οι πρώτες παρτίδες του KAAN θα χρειαστούν δεκάδες κινητήρες F110, ενώ εκτιμά ότι η προμήθειά τους θα επιτρέψει όχι μόνο την απογείωση του πρώτου στόλου του νέου τουρκικού μαχητικού αλλά και την επιτάχυνση της ανάπτυξης εγχώριου κινητήρα.

Ωστόσο, καταλήγει ότι η βασική επιδίωξη της Άγκυρας, δηλαδή η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, «δεν φαίνεται να έχει καμία ελπίδα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ».



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