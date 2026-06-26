Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφους KAAN σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών, ομογενών και μη, για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική χειρονομία προς την κυβέρνηση Ερντογάν ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα και προς τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο ο Τραμπ θεωρεί σημαντικό σύμμαχο.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό του πρακτορείου.

Συζήτηση για τις δυνατότητες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους έχει ανοίξει στο μεταξύ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ προσανατολίζονται στην έγκριση εξαγωγής κινητήρων για το πρόγραμμα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk επισημαίνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα, το KAAN θα πετά με αμερικανικούς κινητήρες F-110 τέταρτης γενιάς, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τους κινητήρες F-110 το KAAN δεν θα μπορεί να διατηρεί σταθερή υπερηχητική ταχύτητα χωρίς χρήση μετάκαυσης (supercruise), ενώ το υψηλό θερμικό ίχνος και η συμβατική σχεδίαση των ακροφυσίων εξαγωγής δεν θα του επιτρέπουν να διαθέτει πλήρεις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth).



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Πηγή: skai.gr