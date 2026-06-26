Συζήτηση για τις δυνατότητες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN έχει ανοίξει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ προσανατολίζονται στην έγκριση εξαγωγής κινητήρων για το πρόγραμμα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk επισημαίνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα, το KAAN θα πετά με αμερικανικούς κινητήρες F110 τέταρτης γενιάς, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τους κινητήρες F110 το KAAN δεν θα μπορεί να διατηρεί σταθερή υπερηχητική ταχύτητα χωρίς χρήση μετάκαυσης (supercruise), ενώ το υψηλό θερμικό ίχνος και η συμβατική σχεδίαση των ακροφυσίων εξαγωγής δεν θα του επιτρέπουν να διαθέτει πλήρεις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth).

«Δεν θα είναι αόρατο», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό δίκτυο, παραδεχόμενο ότι η συγκεκριμένη έκδοση του αεροσκάφους δεν θα πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ενός μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Ωστόσο, το Habertürk σημειώνει ότι ο κινητήρας δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου μαχητικού και υποστηρίζει πως το KAAN θα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των F-16 που υπηρετούν σήμερα στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

Μεταξύ αυτών αναφέρει:

-εσωτερικούς χώρους μεταφοράς οπλισμού, σε αντίθεση με τα εξωτερικά φορτία του F-16

-μεγαλύτερη επιχειρησιακή ακτίνα χάρη στην αυξημένη χωρητικότητα καυσίμων

-δυνατότητα διαλειτουργικότητας και διοίκησης μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών, όπως τα Kızılelma και Anka-3

-σύστημα αισθητήρων 360 μοιρών που προσφέρει πλήρη εικόνα του πεδίου μάχης

-συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα υποστηρίζουν τον πιλότο στην επεξεργασία των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων



Την ίδια ώρα, η συζήτηση στα τουρκικά μέσα συνοδεύεται από την παραδοχή ότι, παρά τις φιλοδοξίες του προγράμματος KAAN, το αμερικανικό F-35 εξακολουθεί να διατηρεί σαφές τεχνολογικό προβάδισμα, ιδιαίτερα ως προς τις δυνατότητες stealth και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από ένα πλήρως επιχειρησιακό μαχητικό πέμπτης γενιάς.



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Πηγή: skai.gr