Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν χθες τη Βενεζουέλα.

Σε δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, τον Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τα «ειλικρινή συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, ενώ άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι ή εξακολουθούν να αγνοούνται. Κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές και βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί.

Τα Ηνωμένα Έθνη στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της Ανθρωπιστικής Ομάδας Χώρας, κινητοποιούν βοήθεια και συνεργάζονται στενά με την κυβέρνηση και τους εταίρους τους για τη στήριξη της ανταπόκρισης. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων διευκολύνει την ανάπτυξη ομάδων έρευνας και διάσωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει τις προσφορές αλληλεγγύης και στήριξης από κράτη-μέλη «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή» και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ