Πολλοί Βενεζουελάνοι προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να απεγκλωβίσουν φίλους και συγγενείς που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια των γκρεμισμένων κτιρίων, πολλές ώρες μετά τους δίδυμους σεισμούς. Σε τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένους ανέρχεται ο νεότερος απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροδρίγκες.



Κτίρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν.

Σε ένα από αυτά κατοικούσε ο Αντόνιο Μπερμούδες: «Υπάρχει ένα σημείο όπου μια νεαρή, η Τζένιφερ, από τον ενδέκατο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, δεν έχουμε κανένα μέσο για να την βοηθήσουμε να βγει», είπε ο ανδρας.

Στο ίδιο σημείο, η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγείται πώς η οικογένειά της γλίτωσε την τελευταία στιγμή: πήδηξαν από τα παράθυρα ενώ το κτίριο είχε αρχίσει ήδη να γκρεμίζεται. «Ήταν τρομακτικό. Οι γείτονες στους επάνω ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας έμεινε τίποτα. Τίποτα απολύτως, ούτε καν το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά σε ένα σωρό συντριμμιών όπου έχουν εγκλωβιστεί συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ. Μπορούμε να την βγάλουμε, χρειαζόμαστε μια μπουλντόζα», είπε ο 48χρονος Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος της περιοχής.

Ο συνομήλικός του Ζαν Αλεξάντερ Καπότε, που έχασε την πεθερά του και αναζητά απεγνωσμένα την αγνοούμενη κόρη του, έκανε έκκληση για «βοήθεια, γρήγορα».

Η διεθνής βοήθεια οργανώνεται αλλά θα απαιτηθεί «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια», προειδοποίησε νωρίτερα ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν ότι θα ανταποκριθούν «γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στέλνοντας «αμέσως» βοήθεια και διασώστες.

Η Κίνα, η Ινδία, ακόμη και το Ιράν (παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας), πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, πρότειναν βοήθεια, είτε ομάδες έρευνας και διάσωσης, είτε γιατρούς και νοσηλευτές.





UPDATE: Death toll from Venezuela earthquake rises to 164, more than 11,000 people reported missing pic.twitter.com/dqMjfzAJub — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

Λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ, στα παράλια της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, άνδρες και γυναίκες έβγαιναν με σακούλες γεμάτες με τρόφιμα από ένα εμπορικό κατάστημα που είχε εν μέρει τυλιχθεί στις φλόγες.



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«Η γη τρέμει»

Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Κύπρου). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί.

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.





WATCH: Helicopter footage shows extent of damage in La Guaira, Venezuela following twin earthquakespic.twitter.com/ZP6yQE9j7a — BNO News Live (@BNODesk) June 25, 2026

«Η βοήθεια επείγει»

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ