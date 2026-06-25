Ένα από τα πιο συγκλονιστικά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα καταγράφει καρέ – καρέ την αγωνιώδη προσπάθεια ενοίκου να εγκαταλείψουν μια πολυκατοικία που έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές.



Το βίντεο ξεκινά από τους επάνω ορόφους του κτιρίου, όπου οι ζημιές αρχικά δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς. Όσο όμως η κάμερα κατεβαίνει προς τα χαμηλότερα επίπεδα, οι ρωγμές στους τοίχους, τα συντρίμμια και οι σοβαρές καταστροφές γίνονται ολοένα και πιο έντονες.

Στα τελευταία μέτρα πριν από την έξοδο, ο πανικός κορυφώνεται.





De todos os vídeos que vi do terremoto na Venezuela, esse é sem dúvida o mais angustiante.

Parece filme de terror.

Quanto mais desce, mais o prédio tá quebrado, aí o desespero bate pra sair logo. 😱 pic.twitter.com/r70rnyxurd — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) June 25, 2026

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Πηγή: Ναυτεμπορική