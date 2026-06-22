Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε σήμερα να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.

«Καλώ σε βουλευτικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν», δηλώνει σε κείμενό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτός ο πρωταθλητής του Brexit, το κόμμα του οποίου προκάλεσε μια ηχηρή ήττα στο Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.

Φον ντερ Λάιεν για Στάρμερ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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