Η Γερμανίδα δημοσιογράφος Έβα Μαρία Μίχελμαν, που ήταν κρατούμενη στη Συρία, επέστρεψε σήμερα στη χώρα της, ανακοίνωσε ο δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Μίχελμαν εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, σε μια περιοχή που ελεγχόταν μέχρι τότε από τους Κούρδους. Η Δαμασκός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι συνελήφθη.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Έβα Μ. Μίχελμαν αφέθηκε ελεύθερη το πρωί και επέστρεψε στη Γερμανία το απόγευμα», είπε ο Ρόλαντ Μάιστερ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δημοσιογράφος είχε οδηγηθεί τον Ιανουάριο σε ένα όχημα των κυβερνητικών δυνάμεων στην πόλη Ράκα, μαζί με τον Τουρκο-κούρδο συνάδελφό της Άχμεντ Πόλαντ. Και οι δύο εργάζονταν για ένα μικρό ειδησεογραφικό πρακτορείο, το Etkin Haber Ajansi και το κανάλι Özgür TV, δυο τουρκικά μέσα προσκείμενα στην αριστερά, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ).

Πριν από περίπου δέκα ημέρες, ο δικηγόρος της προειδοποίησε ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται. Είχε δηλώσει ότι, με βάση τις πληροφορίες που έλαβε, η Μίχελμαν υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και «σε αδιάκοπες ανακρίσεις, ακόμη και τη νύχτα» και ότι «έχασε πολύ βάρος». Η CPJ χαρακτήρισε «απαράδεκτη την έλλειψη διαφάνειας της συριακής κυβέρνησης όσον αφορά την κράτηση και την τύχη» των δύο δημοσιογράφων και εξέφρασε ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου στη Συρία.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ