Η δημοσιογράφος Εύα Μαρία Μίχελμαν από την Κολωνία αγνοείται στη Συρία από τα μέσα Ιανουαρίου και, σύμφωνα με Κούρδους μαχητές, κρατείται σε συριακή φυλακή. Η οικογένειά της ζητά τώρα τη βοήθεια του υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο το οποίο εκπροσωπεί την οικογένεια της δημοσιογράφου, η οποία εργαζόταν στην περιοχή της Ροζάβα στη βορειοανατολική Συρία για λογαριασμό κουρδικών μέσων ενημέρωσης, πολλοί μάρτυρες έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι η 36χρονη κρατείται σε φυλακή στο Χαλέπι. Τελευταία φορά εθεάθη στα μέσα Ιανουαρίου, όταν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, είχε βρει μαζί με άλλα άτομα καταφύγιο σε κτίριο κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ συριακών και κουρδικών δυνάμεων. Τελικά η Εύα Μαρία Μίχελμαν και ο Τούρκος συνάδελφός της Αχμέτ Πολά συνελήφθησαν από τις συριακές δυνάμεις και εξαφανίστηκαν, υποστηρίζουν οι ίδιοι μάρτυρες.

Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο, ένας αποφυλακισμένος μαχητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων ανέφερε ότι συνάντησε τον Αχμέτ Πολά —τον οποίο είχε γνωρίσει πριν από τη σύλληψή του—ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, αλλά δεν είχε δει τη δημοσιογράφο. Άλλες κρατούμενες ωστόσο ανέφεραν ότι μια «Γερμανίδα δημοσιογράφος» κρατείτο μαζί με περίπου 40 άλλες γυναίκες. «Αυτή μπορεί να είναι μόνο η Εύα Μαρία Μίχελμαν, καθώς δεν υπάρχουν γνωστές αναφορές για οποιαδήποτε άλλη γυναίκα δημοσιογράφο από τη Γερμανία που κρατείται στη Συρία», γράφει το δικηγορικό γραφείο στη δήλωσή του. Ο μάρτυρας μίλησε επίσης για κακομεταχείριση και λιμοκτονία μέσα στη φυλακή, επισημαίνεται.

Το δικηγορικό γραφείο έχει ήδη ενημερώσει το υπουργείο Εξωτερικών και, μιλώντας στην εφημερίδα ZEIT, ο δικηγόρος Ρόλαντ Μάιστερ, ο οποίος είναι και αδελφός της αγνοούμενης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ούτε τα μέλη της οικογένειας ούτε η γερμανική πρεσβεία έχουν ειδοποιηθεί σχετικά από τη συριακή μεταβατική κυβέρνηση. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών καλούνται τώρα να εξασφαλίσουν επαφή με την αδερφή μου και την απελευθέρωσή της, χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν τα εμπορικά συμφέροντα», τόνισε ο κ. Μάιστερ και ανέφερε ότι από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι συνεχίζει να εργάζεται «με ρυθμούς κατεπείγουσας ανάγκης» για να διευκρινίσει την κατάσταση.

Από την πλευρά της, η συριακή κυβέρνηση αρνείται ότι κρατάει την κυρία Μίχελμαν, αλλά έκθεση του ΟΗΕ τον Μάρτιο έκανε λόγο για 24 ανάλογες περιπτώσεις.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ