Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε χθες Δευτέρα νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

«Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Αραγτσί τηλεφωνικά στον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στην Τεχεράνη πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Κυριακή, μερικά 24ωρα προτού λήξει η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων, πως θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες. Μέλη της ετοιμάζονται να αναχωρήσουν «σύντομα», σύμφωνα με πηγή του Γερμανικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα ήταν άκαρπος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ