Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, τη Δευτέρα, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο MDR.

Όπως μεταδίδει το Reuters η αστυνομία της Λειψίας επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τραυματίες από το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο τοπικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Radio Leipzig ανέφερε ότι ένα κατεστραμμένο SUV της Volkswagen στο οποίο επέβαινε ένα άτομο θεάθηκε να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε πεζοδρομημένη ζώνη.

Ο σταθμός επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν ότι υπήρχαν αρκετά πτώματα καθώς και ένα περιστατικό μαχαιρώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ