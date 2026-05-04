Σε καθοριστικό σημείο φαίνεται πως εισέρχονται οι έρευνες των Αρχών για την πολύκροτη υπόθεση της επονομαζόμενης «Σάντη». Στην τελευταία κατάθεσή της, η 45χρονη φέρεται να τα πήρε όλα πάνω της, αναφέροντας ότι τα μηνύματα ήταν εξ ' ολοκλήρου κατασκευασμένα από την ίδια.

Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, η πολύωρη κατάθεση της την περασμένη Παρασκευή έχει δώσει απαντήσεις που ρίχνουν φως σε αρκετά από τα ερωτήματα που είχαν δημιουργηθεί, αλλά ανοίγει ταυτόχρονα το δρόμο και για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Οι ανακριτές εκτιμούν πλέον ότι τα επίμαχα μηνύματα, ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί από την ίδια μέσω ειδικής εφαρμογής, με βάση δικές της αναζητήσεις και πληροφορίες που συγκέντρωνε από το διαδίκτυο.

Στην ουσία, η «Σάντη» άκουγε διάφορα ονόματα από συζητήσεις ή από ενημέρωση με διαφορετικούς τρόπους και στη συνέχεια, αφού έκανε έρευνα στο διαδίκτυο για τα άτομα αυτά, συνέτασσε τα μηνύματα. Δηλαδή, ένα συνονθύλευμα φαντασίας, και προεκτάσεων των ονομάτων που άκουγε.

Ακολούθως, τα απέστελλε στον δικηγόρο της, Νίκο Κληρίδη και όταν εκείνος ζητούσε διευκρινίσεις, απαντούσε υποθετικά, στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή ένα μείγμα μυθευμάτων και πληροφοριών που είχε συλλέξει απο το διαδίκτυο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Φιλελευθέρου, η ίδια φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δεν ευσταθούν οι αρχικοί της ισχυρισμοί, δίνοντας πλέον λεπτομερή εικόνα για κάθε ενότητα των μηνυμάτων που δημιούργησε.

Σημειώνεται ότι κατά τη λήψη των καταθέσεων της, ήταν παρόντες τόσο ψυχολόγος για υποστήριξη όσο και δικηγόρος που της παρείχε νομική συμβουλή.

Την ίδια στιγμή, κρίσιμες θεωρούνται οι αναλύσεις που αναμένονται από τη Europol και από ειδικούς του FBI, οι οποίες θα αξιολογήσουν το ψηφιακό προφίλ της «Σάντη». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι ανακριτές εκτιμούν ότι, τα στοιχεία δεν φαίνεται να ανατρέπουν τη βασική κατεύθυνση της έρευνας

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, από τα αποτελέσματα των δύο αυτών εξειδικευμένων ερευνών, δεν αναμένεται να προκύψουν δεδομένα που να διαφοροποιούν την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, για το τι ακριβώς συνέβη.