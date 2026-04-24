Με καταθέσεις ατόμων που περιλαμβάνονται στα μηνύματα της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή «προχωρημένο στάδιο». Οι ερευνητές της Αστυνομίας έχουν λάβει μέχρι στιγμής ένα σημαντικό αριθμό καταθέσεων ενώ αναμένεται να λάβουν και άλλες σε σχέση και με την ουσία της υπόθεσης, που αφορά το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Παράλληλα, η Αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας της Europol καθώς και της ενημέρωσης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, για το πότε θα κατέλθουν οι ερευνητές του FBI στην Κύπρο για να συνδράμουν με τον δικό τους τρόπο στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος είπε ότι το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο μπορεί να έχει γίνει αναφορά στα υπό διερεύνηση μηνύματα ή εμπλέκεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπόθεση.

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο βρίσκεται η έρευνα, ο κ. Βύρωνος είπε πως είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά όχι προς το τέλος της. Όπως είπε, έχει ληφθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός καταθέσεων και αναμένονται να ληφθούν και άλλες, με τους ανακριτές να εργάζονται συστηματικά ώστε να καταλήξουν όσο πιο σύντομα γίνεται σε κάποιο αποτέλεσμα. «Το πότε όμως δεν μπορούμε να το προβλέψουμε», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το πότε αναμένονται τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση που διεξάγει παράλληλα η Europol, ο κ. Βύρωνος είπε ότι δεν υπάρχει ούτε και εδώ εικόνα για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των αποτελεσμάτων αυτών. «Έχουμε επικοινωνία μαζί τους και μόλις θα είναι έτοιμοι θα μας ενημερώσουν», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ερευνητές από το FBI, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας είπε πως αναμένουν ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία καθόδου τους στην Κύπρο.

Σε σχέση με τον τρόπο δράσης τους, ο κ. Βύρωνας διευκρίνισε πως ρόλος των ερευνητών του FBI θα είναι επικουρικός, δηλαδή θα βοηθήσουν τους ερευνητές της Αστυνομίας με την εμπειρία τους από τον χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων ανά το παγκόσμιο αλλά και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους.

Αρα, όπως υπογράμμισε ο κ. Βύρωνος απαντώντας σε συμπληρωματική ερώτηση, δεν θα αναλάβουν τη διερεύνηση αλλά θα συνδράμουν με την εμπειρία τους σε διάφορους τομείς της ανάλυσης των καταθέσεων που λαμβάνονται.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα εκδώσει την απόφαση του το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με την ενδιάμεση αίτηση του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, ο κ. Βύρωνος είπε πως η Αστυνομία δεν έχει καμία ενημέρωση. Υπενθυμίζεται πως στην αίτηση του, ο κ. Κληρίδης ζητά άδεια να προσβάλει το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του, την έκδοση διατάγματος που να απαγορεύει στην Αστυνομία να επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγησαν και επίσης να απαγορεύει στις Αρχές να τα διερευνήσουν.

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα έχουν κατασχεθεί από τον κ. Κληρίδη, ο κ. Βύρωνος είπε πως όλα τα τεκμήρια που πήρε η Αστυνομία από την οικία του κ. Κληρίδη, λήφθηκαν με διάταγμα Δικαστηρίου. Μόλις η Αστυνομία προέβη στην έρευνα και προχώρησε στην κατάσχεση τεκμηρίων από τον κ. Κληρίδη, είπε ο κ. Βύρωνος, η Αστυνομία αποτάθηκε στο Δικαστήριο και εξασφάλισε νέο διάταγμα κράτησης των τεκμηρίων αυτών για διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ