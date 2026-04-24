Οι Αστυνομικές Αρχές προχωρούν σε κύκλο καταθέσεων από πρόσωπα που κατονομάζονται στα επίμαχα μηνύματα της υπόθεσης Σάντη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή. Πρώτος κατέθεσε χθες ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν πρώην υπουργοί, δικαστές και άλλοι αξιωματούχοι.

Οι ανακριτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για διακίνηση χρημάτων μέσω της λεγόμενης «Αδελφότητας των Ροδόσταυρων», χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία που να τους επιβεβαιώνουν. Παράλληλα, αναμένονται τραπεζικά δεδομένα για να διερευνηθούν οικονομικές συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Σε υψηλούς ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στον Alpha, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση, τονίζοντας ότι «ουδεμία σχέση» έχει με την υπόθεση, ενώ έκανε λόγο για «προσπάθεια κατάλυσης του κράτους» μέσω «προεκλογικών σκοπιμοτήτων» και «μυθοπλαστικών αφηγήσεων».

«Ουδεμία σχέση με την αδελφότητα των Αναρμόστων. Εκείνος τη χαρακτηρίζει ως των Ροδόσταυρων, εγώ λέω ότι υπάρχει αδελφότητα, αλλά των Αναρμόστων. Πρόκειται για όσους έχουν κριθεί από τα δικαστήρια ως ανάρμοστοι, καθώς και για εκείνους που πιστεύουν ή ακολουθούν αυτή την τακτική της εμμονικής τάσης να αποδίδουν στον εαυτό τους τον ρόλο του “από μηχανής θεού” ή του αδιάφθορου που θα επιβάλει το δίκαιο», είπε.

«Με στεναχωρεί η προσπάθεια κατάλυσης του κράτους χάριν προεκλογικών σκοπιμοτήτων ή λόγω της ενσυνείδητης μυθοπλαστικής ικανότητας ενός ανθρώπου που αποκαλείται δημοσιογράφος-ερευνητής», ανέφερε χαρακτηριστικά, στοχεύοντας ευθέως τον κ. Δρουσιώτη.

Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος επέκρινε όσους, όπως είπε, αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια εμμονική τάση από κάποιους να θεωρούν εαυτούς υπεράνω όλων, αμφισβητώντας δικαστήρια, αστυνομία και θεσμούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε διεθνείς οργανισμούς, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να αμφισβητείται η Europol και το FBI», ενώ επέκρινε τις καταγγελίες που, όπως υποστήριξε, δεν τεκμηριώθηκαν.

Ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ακόμη ότι, παρά τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, «δεν έχει αποδειχθεί ούτε ένας», εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την –κατά τον ίδιο– έλλειψη αποφασιστικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

Σε ερώτηση για τον δικαστή Μιχαλάκη Χριστοδούλου, ανέφερε ότι τον γνωρίζει από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως δικηγόρος, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις, πέραν τυπικών επαφών σε θεσμικές εκδηλώσεις.