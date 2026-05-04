Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε σήμερα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο ΜΜΕ της τοπικής κυβέρνησης.

«Τρεις Ινδοί υπήκοοι υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες φροντίδες», διευκρίνισε αυτή η πηγή σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη σήμερα, έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των ΗΑΕ αναχαίτισε τρεις ιρανικούς πυραύλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας τέταρτος συνετρίβη στη θάλασσα.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.





🇮🇷🇦🇪 BREAKING: Iranian drones have struck the Fujairah Oil Industry Zone in the UAE. Major fire now burning on site.



Fujairah is not a random target. It's the UAE's primary oil export terminal on the Gulf of Oman, the only major UAE port that bypasses the Strait of Hormuz…

Οι επιθέσεις με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στα ΗΑΕ από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, την 8η Απριλίου.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματικό του στρατού, διαβεβαίωναν πως το Ιράν δεν έχει κανένα σχέδιο να στοχοθετήσει τα ΗΑΕ.





Συναγερμοί στο Ντουμπάι



Ο εφιάλτης των πυραυλικών επιθέσεων επέστρεψε στο Ντουμπάι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του εμιράτου.

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (4/5, 15:00 στην Κύπρο), χιλιάδες πολίτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μία επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας, η οποία έκανε λόγο για πιθανή απειλή από πυραύλους και καλούσε σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Το μήνυμα, το οποίο εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα αραβικά, προειδοποιούσε ότι «λόγω της τρέχουσας κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο πυραυλικών απειλών» και καλεί τους πολίτες να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο.

Παράλληλα, συστήνεται να απομακρυνθούν από παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους, ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να αναμένουν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. Η ειδοποίηση φέρει την υπογραφή του υπουργείου Εσωτερικών (MOI), γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο αυξημένου συναγερμού.

Κατά τις 19:00 (τοπική ώρα) στάλθηκε και άλλη επείγουσα ειδοποίηση ασφαλείας στα κινητά των πολιτών του Ντουμπάι με το ίδιο περιεχόμενο.



Λίγο μετά τις 19:20 (τοπική ώρα) στάλθηκε και τρίτο μήνυμα προειδοποίησης.

JUST IN: 🇦🇪 Missile warning issued in Dubai, UAE for the first time in a month.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρώτο Θέμα