Οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν πέρασε από το Ορμούζ τις τελευταίες ώρες και οι ισχυρισμοί (…) των Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και παντελώς λανθασμένοι» ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με τη Centcom, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ πέρασαν «με επιτυχία» από τα Στενά νωρίτερα σήμερα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε επίσης ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχει ανακοινώσει η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ «θα τα σταματήσουν δια της βίας», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.





U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ