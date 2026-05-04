Η Ρωσία χρησιμοποίησε περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στις επιθέσεις της σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026, σε σύγκριση με τα 75 που είχε χρησιμοποιήσει την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας.

«Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής περισσότερες από 900 εγκαταστάσεις υποδομών σε λιμάνια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί μερικώς, συμπεριλαμβανομένων 177 μη πολεμικών πλοίων» δήλωσε ο Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ