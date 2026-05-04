Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε εγκαταστάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας Naftogaz το τελευταίο εικοσιτετράωρο προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz Σέρχιι Κορέτσκιι.

Ο Κορέτσκιι ανέφερε ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βόρειοανατολικές περιοχές του Σούμι και Χάρκιβ . «Η ένταση των εχθρικών επιθέσεων αυξάνεται» δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο Facebook.







Διαβάστε επίσης: Ζελένσκι: Ζητά «κοινή ευρωπαϊκή φωνή» στο τραπέζι των συνομιλιών





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ