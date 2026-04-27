Ένας εργαζόμενος στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται σε περιοχή της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο, σκοτώθηκε από ουκρανικό drone, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διοίκηση του εργοστασίου.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ελέγχεται από τον Μάρτιο του 2022 από τη Ρωσία. Βρίσκεται στη νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος αποτελεί τη φυσική γραμμή του μετώπου μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

"Ένας οδηγός σκοτώθηκε όταν drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έπεσε στην υπηρεσία μεταφορών του πυρηνικού σταθμού", ανέφερε ανακοίνωση η ρωσική διοίκηση του σταθμού, τονίζοντας ότι "οποιαδήποτε επίθεση στον πυρηνικό σταθμό αποτελεί απειλή όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για την εθνική ασφάλεια".

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει καλέσει επανειλημμένα τη Μόσχα και το Κίεβο να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο μια "αλόγιστη" στρατιωτική δράση να προκαλέσει ένα "σοβαρό πυρηνικό ατύχημα".

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι δύο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί πολλές φορές για επιθέσεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό.

Χθες Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για "πυρηνική τρομοκρατία" με αφορμή την 40η επέτειο από το δυστύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, υπογραμμίζοντας ότι ρωσικά drones πετούν τακτικά πάνω από τον σταθμό στη Ζαπορίζια και ότι ένα από αυτά είχε πέσει πέρυσι στο προστατευτικό του κέλυφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ