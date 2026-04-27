Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κεραυνών που έπεσαν σε διάφορα μέρη του Μπανγκλαντές, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς εποχικές καταιγίδες σάρωσαν όλη τη χώρα.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές ύστερα από αιφνίδιες καταιγίδες που έφεραν καταρρακτώδεις βροχές και κεραυνούς.

Τα περισσότερα θύματα ήταν αγρότες που εργάζονταν σε χωράφια και εργάτες που χτυπήθηκαν ενώ βρισκόντουσαν σε εκτεθειμένους χώρους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Επίσης μερικοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, κάποιοι από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από κεραυνούς στο Μπανγκλαντές. Το 2016 κηρύχθηκε στη χώρα φυσική καταστροφή από τους κεραυνούς, καθώς περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του φυσικού αυτού φαινομένου μέσα σε έναν μήνα, τον Μάιο, και από αυτούς 82 σε μία μόνο ημέρα.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η αύξηση στα θανατηφόρα χτυπήματα κεραυνών συνδέεται με την αποψίλωση των δασών, που έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών ψηλών δέντρων που προηγουμένως συνέβαλαν στο να τραβούν τους κεραυνούς μακριά από τους ανθρώπους.

Τα δυστυχήματα που συνδέονται με κεραυνούς είναι συνηθισμένα τους μήνες πριν από τους μουσώνες, από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας και η υγρασία δημιουργούν ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters