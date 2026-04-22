Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (⁠drones) επιτέθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σε υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε θέσεις ελλιμενισμού, αποθήκες, σιδηροδρομικές υποδομές και εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Κουλέμπα στο Telegram.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από την επίθεση και το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της Ουκρανίας.

Ο Κουλέμπα δήλωσε επίσης ότι επίθεση με ρωσικό drone σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της νότιας Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε έναν βοηθό μηχανοδηγού, ενώ ο ίδιος ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 215 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου) χθες και 189 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.



Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Ένδεκα τραυματίες σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ