Μέρος της εισόδου πολυκατοικίας κατέρρευσε στη ρωσική πόλη Σίζραν, σε όχθη του Βόλγα, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ουκρανίας με drones, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Η Ουκρανία εντατικοποιεί τις επιδρομές με drones στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά πετρελαϊκές υποδομές, καθώς οι συνομιλίες με αμερικανική μεσολάβηση που έχουν σκοπό τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης η οποία ξέσπασε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια, ανεστάλησαν τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στη Σίζραν βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Αξιοσημείωτα, η πόλη αυτή απέχει 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, ο Βιτσισλάβ Φεντόριστσεφ, ανέφερε μέσω Telegram λίγο μετά τις 05:30 ότι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, διασώθηκαν και ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, μετέδωσε ότι τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης της Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπεσε στην αυλή σπιτιού· 36 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, πάντως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, διαβεβαίωσε.



Διαβάστε επίσης: Λίβανος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε βομβαρδισμό του Ισραήλ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ