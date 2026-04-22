Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε πλήγμα το οποίο εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μάχης στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, στα προάστια της Τζμπουρ, μεταδίδει το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Λίβανος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε βομβαρδισμό του Ισραήλ
