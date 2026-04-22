Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, απαντώντας σε άρθρο γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal, το οποίο ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο «εύπιστο».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «εκμεταλλεύτηκε κάθε πρόεδρο» των ΗΠΑ για τα τελευταία 47 χρόνια, προσθέτοντας ότι αυτό, κατά τον ίδιο, πλέον έχει αλλάξει.

«Και τι τους έδωσα; Μια χώρα σε ερείπια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια σειρά από ισχυρισμούς σχετικά με την κατάσταση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι «ολόκληρο το ναυτικό τους βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας», ότι η αεροπορία τους έχει καταστραφεί και ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα ραντάρ τους έχουν εξουδετερωθεί. Επίσης ισχυρίστηκε ότι «οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί, ωστόσο οι ιρανικές δυνάμεις συνέχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις και να επιβάλλουν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

