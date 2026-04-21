Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι θα παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν έως ότου ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχιστεί.

«Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, και κατόπιν αιτήματος του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν μέχρις ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί του καταθέσουν μια ενιαία πρόταση» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, να παραμείνουν έτοιμες και ικανές να δράσουν». Παράλληλα, σημείωσε ότι η εκεχειρία, η οποία επρόκειτο να λήξει τις επόμενες ώρες, «θα παραταθεί έως ότου υποβληθεί η σχετική πρόταση και ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP