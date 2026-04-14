Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανοιχτή σύγκρουση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, τον πρώτο Αμερικανό ποντίφικα στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Παρότι η πλειοψηφία των Καθολικών ψηφοφόρων στήριξε τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, η σφοδρή και πρωτοφανής ρητορική του κατά του Πάπα έχει προκαλέσει κύμα δυσαρέσκειας σε ευρύ φάσμα της καθολικής αλλά και της ευαγγελικής κοινότητας.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις του προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αιχμές κατά του Πάπα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Λέων ΙΔ΄, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, καταδίκασε την «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» που όπως είπε– τροφοδοτεί τη βία και κάλεσε σε ειρήνη και σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι μεταφέρει ένα ευαγγελικό μήνυμα και όχι προσωπική πολιτική επίθεση, προσθέτοντας αργότερα ότι «δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ».

Οι αντιδράσεις από την καθολική ιεραρχία ήταν ασυνήθιστα αιχμηρές. Ο αρχιεπίσκοπος Πολ Κόουκλεϊ, πρόεδρος της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, καθώς και ο επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον, γνωστός για τις συντηρητικές του θέσεις και τη μέχρι πρότινος θετική στάση του προς τον πρόεδρο, χαρακτήρισαν τα σχόλια του Τραμπ ασεβή και ακατάλληλα. Ο Μπάρον μάλιστα κάλεσε δημόσια τον πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Τραμπ ανήρτησε εικόνα που τον παρουσίαζε ως θεραπευτή με εμφανείς χριστολογικές αναφορές. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε οργή ακόμη και σε σκληρούς υποστηρικτές του από τον χώρο των ευαγγελικών χριστιανών. Προσωπικότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπρόντι και ο πάστορας Γουίλι Ράις έκαναν λόγο για «βλασφημία» και «κόκκινη γραμμή που ξεπεράστηκε». Η εικόνα αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα, με τον πρόεδρο να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για παρεξήγηση και χιούμορ.

Παρά την κατακραυγή, ο Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο χρειάζεται να απολογηθεί» και ότι ο Πάπας «κάνει λάθος».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, ιστορικά, υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ Αμερικανών προέδρων και παπών, ωστόσο η ευθύτητα και η ένταση της σημερινής σύγκρουσης θεωρούνται άνευ προηγουμένου. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτή η ρήξη θα επηρεάσει τη στάση των θρησκευόμενων ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπώρου. Μέχρι στιγμής, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολιτικές ταυτίσεις παραμένουν ισχυρές, αν και το επεισόδιο αναδεικνύει μια σπάνια και δημόσια ρωγμή στη συμμαχία του Τραμπ με τη θρησκευτική δεξιά.

Το Βατικανό καλό θα ήταν να καταπιάνεται με τα πνευματικά και τα ηθικά ζητήματα, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς νουθέτησε χθες Δευτέρα το Βατικανό να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα», με φόντο τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα Ιδ΄.

«Ναι, νομίζω ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο το Βατικανό να καταπιάνεται με ηθικά ζητήματα (...) και να αφήνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη χάραξη πολιτικής», πέταξε ο αντιπρόεδρος στο Fox News.

Προχθές Κυριακή, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε δημοσιογράφους πως δεν είναι ακριβώς «μεγάλος θαυμαστής» του αμερικανού πάπα, αφού προηγουμένως καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του, έπειτα από αντιπολεμικό κήρυγμα του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Ο ρεπουμπλικάνος υποστήριξε φύρδην μίγδην ότι ο Λέων Ιδ΄ υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών όπλων του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, καθώς κι ότι συναντήθηκε με οπαδούς του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ άλλων.

Καθώς ταξίδευε στην Αλγερία, ο Λέων Ιδ΄ είπε χθες το πρωί ότι η εκκλησία έχει «ηθικό καθήκον να εκφράζεται με απόλυτη σαφήνεια εναντίον του πολέμου» και πρόσθεσε πως «το μήνυμα είναι πάντα το ίδιο: να προωθούμε την ειρήνη».

«Δεν φοβάμαι, ούτε την κυβέρνηση Τραμπ, ούτε να εκφράζομαι δυνατά και καθαρά για το μήνυμα του ευαγγελίου», πρόσθεσε.

Πριν από τις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς στο Φοξ ο πρόεδρος Τραμπ είπε δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη από τον Λέοντα Ιδ΄, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ αδύναμο» και «φρικτό» σε ό,τι αφορά την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να κατευνάσει την κατακραυγή –ιδίως από την αμερικανική χριστιανική δεξιά, που είδε βλασφημία και ναρκισσισμό– για εικόνα, προφανώς δημιουργημένη με κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που τον παρουσίαζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου σαν... νέο Ιησού Χριστό, διαβεβαιώνοντας πως δεν θεώρησε πως ήταν θρησκευτικής φύσης.

Αφαίρεσε την εικόνα αυτή από τον λογαριασμό του στο Truth Social έπειτα από περίπου 12 ώρες.

«Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό», κι ότι «είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό», τον οποίο «υποστηρίζουμε», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιογράφους. «Με παρουσίαζε σαν γιατρό που κάνω ανθρώπους καλά. Και κάνω όντως ανθρώπους να αισθάνονται πολύ καλύτερα», επέμεινε.

Πηγή: Associated Press, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa