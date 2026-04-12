Η συμμετοχή ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας κινητοποίησης εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος και η ψηφοφορία ήταν δημοκρατική, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προσωπάρχης του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

«Χαιρόμαστε που το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει αυτή την ισχυρή δημοκρατική εντολή», δήλωσε ο Γκέργκελι Γκούλιας καιο πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το Fidesz, το κόμμα του Ορμπάν, θα έχει την πλειοψηφία.

Δεν έχουν γίνει δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων, ωστόσο μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις ημέρες πριν από τις εκλογές από τον οργανισμό 21 Research Centerx και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σήμερα μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, δείχνει πως το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ αναμένεται να κερδίσει 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Median από τις 7 ως τις 11 Απριλίου και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν επίσης μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, το Tisza αναμένεται να κερδίσει 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Πατρίδα μας) δεν θα περάσει το όριο του 5% για να μπει στο κοινοβούλιο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ