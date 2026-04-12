Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν σήμερα στην Ουγγαρία, όπου η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Κύπρου) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Κύπρου) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.





Πιθανή ήττα για τον Όρμπαν

Μολονότι ασφαλή συμπεράσματα ακόμα δεν μπορούν να βγουν, σύμφωνα με το Reuters, είναι πιθανό ο Βίκτορ Όρμπαν να βρεθεί αντιμέτωπος με το φάσμα της εκλογικής του ήττας.

Σύμφωνα, πάντως, με το Sky News, δύο δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza, με επικεφαλής τον Μαγιάρ, θα επικρατήσει του νυν πρωθυπουργού Όρμπαν και του κόμματος Fidesz.

Συγκεκριμένα, η μια δημοσκόπηση αναφέρει ότι η παράταξη του Μαγιάρ θα επικρατήσει με το 57% των ψήφων και 135 από τις 199 έδρες στο Κοινοβούλιο, ενώ μια άλλη δημοσκόπηση «βλέπει» νίκη του Μαγιάρ με το 55% των ψήφων και κερδισμένες 132 έδρες από τις 199 στο Κοινοβούλιο.

Σημειώνεται ότι το 2022, η παράταξη του Όρμπαν κέρδισε 135 έδρες στο ουγγρικό Κοινοβούλιο.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρώτο Θέμα