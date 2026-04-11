Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε απόψε επίσημη ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου ως «τον Χίτλερ της εποχής μας» και απαντά με σκληρή γλώσσα στις πρόσφατες αναρτήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.





İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hk.

Το πλήρες κείμενο της τουρκικής ανακοίνωσης

Σχετικά με ανάρτηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι γνωστό ποιος είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο «Χίτλερ της εποχής μας», καθώς και το ιστορικό του.

Για τον ίδιο, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ, υπό τη διοίκηση Νετανιάχου, δικάζεται στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης με κατηγορίες για γενοκτονία.

Στόχος του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή είναι να υπονομεύσει τις εν εξελίξει ειρηνευτικές συνομιλίες και να συνεχίσει τις επεκτατικές πολιτικές του στην περιοχή. Διαφορετικά, θα δικαστεί στη χώρα του και πιθανότατα θα καταδικαστεί σε φυλάκιση.

Το γεγονός ότι ο Πρόεδρός μας στοχοποιείται από Ισραηλινούς αξιωματούχους με αβάσιμες, ασεβείς και ψευδείς κατηγορίες αποτελεί αποτέλεσμα της ενόχλησης που προκαλούν οι αλήθειες που εκφράζουμε σε κάθε πλατφόρμα.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αθώων αμάχων και να καταβάλλει προσπάθειες ώστε ο Νετανιάχου να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει.



