Ο Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους συμμάχους του», σε αντίθεση –όπως ανέφερε– με τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο κατηγόρησε ότι «τους υποστηρίζει» και ότι «έχει σφαγιάσει Κούρδους πολίτες στη χώρα του».



Η ανάρτηση φαίνεται να αποτελεί απάντηση στο γεγονός ότι Τούρκοι εισαγγελείς ζητούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, ποινές έως και 4.596 ετών φυλάκισης για τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, καθώς και για την παρεμπόδιση του στολίσκου «Sumud» να φτάσει στη Γάζα το 2025.

Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026

Παράλληλα ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ επιτέθηκε και αυτός με σκληρή γλώσσα κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον για υποκρισία και αντισημιτική ρητορική. Τον επέκρινε ότι δεν αντέδρασε σε επιθέσεις από το Ιράν, ενώ στρέφεται κατά της ισραηλινής ηγεσίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία που συνδέεται με την Μουσουλμανική Αδελφότητα επιχειρεί «δίκες-παρωδία» εις βάρος του Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι το Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του με αποφασιστικότητα.





נשיא טורקיה ארדואן @RTErdogan, שלא הגיב על ירי טילים מאיראן לשטח טורקיה והתגלה כנמר של נייר, בורח למחוזות האנטישמיות ומכריז על משפטי שדה בטורקיה נגד ההנהגה המדינית והצבאית של ישראל.

איזה אבסורד. איש האחים המוסלמים, שטבח בכורדים, מאשים את ישראל שמגינה על עצמה מול שותפיו מהחמאס… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 11, 2026

Οι δηλώσεις εντάσσονται ευρύτετα στο πλαίσιο της κλιμακούμενης ρητορικής μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές λόγω του πολέμου με το Ιράν και των συγκρούσεων με φιλοϊρανικές οργανώσεις.