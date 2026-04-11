Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ αντέδρασε με ακραία τοποθέτηση στην απόφαση της Τουρκίας να καταχωρίσει κατηγορητήριο εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, του ίδιου του Μπεν-Γκβιρ και της βουλευτή toy Λικούντ Μιρι Γκότλιβ (Miriam Gottlieb), ζητώντας συνολικά έως και 4.596 χρόνια κάθειρξη για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.Ο Μπεν-Γκβιρ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Εβραϊκή Δύναμη» (Otzma Yehudit), ανάρτησε στο X (πρώην Twitter) screenshot από ρεπορτάζ του ισραηλινού site Ynet με τον τίτλο:

«Κατηγορητήριο στην Τουρκία κατά Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ – και επίσης Γκότλιβ: “Ζητούν έως 4.596 χρόνια φυλάκισης”».



Δίπλα στο screenshot έγραψε στα εβραϊκά: «Ερντογάν, καταλαβαίνεις αγγλικά; Fuck You».



Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα χιλιάδες αντιδράσεις, τόσο υπέρ όσο και κατά του υπουργού, ενώ Τούρκοι χρήστες του X ανταπέδωσαν με βαριές προσβολές και εικόνες.





ארדואן אנגלית אתה מבין? Fuck You pic.twitter.com/guQMhASOQJ — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 11, 2026

Νωρίτερα, ο Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι στηρίζει το Ιράν και ότι έχει διαπράξει βία κατά των Κούρδων, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να μάχεται τους αντιπάλους του. Η ανάρτηση συνδέεται με δημοσιεύματα περί αιτήματος Τούρκων εισαγγελέων για βαριές ποινές εις βάρος του ίδιου και άλλων Ισραηλινών αξιωματούχων.

Παράλληλα, ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ Κάτζ, κατηγόρησε τον Ερντογάν για υποκρισία και αντισημιτική ρητορική, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία επιχειρεί «δίκες-παρωδία» κατά της ισραηλινής ηγεσίας, ενώ το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.