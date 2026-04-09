Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Πέμπτη η τροποποιημένη Οδηγία για τα Όργανα Μέτρησης (Measuring Instruments Directive), η οποία εισάγει επικαιροποιημένες απαιτήσεις για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία ανεφοδιασμού υδρογόνου. Η αναθεώρηση θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης σχετικών υποδομών, στη μείωση του κόστους για τους κατασκευαστές και στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη χρέωση για τους καταναλωτές.

Η Οδηγία επικαιροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα όργανα μέτρησης, προσαρμόζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Οι προηγούμενες προδιαγραφές είχαν διαμορφωθεί πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν πλήρως νέα συστήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται σε υποδομές καθαρής κινητικότητας, όπως ο εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων και οι αντλίες συμπιεσμένου αερίου, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου.

Η αναθεώρηση εισάγει επίσης επικαιροποιημένους κανόνες για έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με στόχο την υποστήριξη της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της διαχείρισης της κατανάλωσης. Παράλληλα, προβλέπονται απλουστευμένες διαδικασίες πιστοποίησης για θερμιδόμετρα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών ψύξης, προκειμένου να περιοριστούν οι ανάγκες για πρόσθετη πιστοποίηση σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της τροποποίησης, προσαρμόζονται τα παραρτήματα της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ, ώστε να ληφθούν υπόψη νέες τεχνολογίες και καύσιμα, όπως το συνεχές ρεύμα, το υδρογόνο και άλλα εναλλακτικά αέρια καύσιμα. Προστίθενται, επίσης, νέα ειδικά παραρτήματα για τα συστήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και στις αντλίες συμπιεσμένου αερίου, με στόχο την καθιέρωση εναρμονισμένων απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς να επιβάλλονται υποχρεώσεις μετασκευής για υφιστάμενες υποδομές.

Η Οδηγία περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές και στους οικονομικούς φορείς να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις νέες απαιτήσεις, καθώς και για να διασφαλιστεί η συνέχεια της διάθεσης στην αγορά οργάνων μέτρησης που συμμορφώνονται με το προηγούμενο καθεστώς πιστοποίησης.

Στόχος της αναθεώρησης είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δημόσιων συμφερόντων και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω κοινών τεχνικών προδιαγραφών που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης.



Διαβάστε επίσης: DBRS: Περιορισμένη η άμεση έκθεση τραπεζών ΕΕ/ΕΟΧ στη Μέση Ανατολή





Πηγή: ΚΥΠΕ