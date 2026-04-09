Η άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένη και μικρή σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους, αναφέρει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Morningstar DBRS.

Ο Morningstar DBRS δημοσίευσε την Παρασκευή μια αξιολόγηση για την άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ στη Μέση Ανατολή εν μέσω της σύγκρουσης στην περιοχή.

Οπως σημειώνει, η άμεση έκθεση των τραπεζών της ΕΕ/ΕΟΧ στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένη και μικρή σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους. Η έκθεση, προσθέτει, συγκεντρώνεται σε λίγες χώρες του Κόλπου και σε έναν μικρό αριθμό διεθνώς ενεργών τραπεζών.

Ακόμη, επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση είναι πιο πιθανό να προκύψουν μέσω έμμεσων μακροοικονομικών χρηματοοικονομικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πίεσης σε εγχώριους εταιρικούς δανειολήπτες που εκτίθενται στην περιοχή, παρά μέσω άμεσης πιστωτικής έκθεσης.

"Η άμεση έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε αντισυμβαλλόμενους της Μέσης Ανατολής παραμένει αμελητέα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,5% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα και περιορίζοντας το εύρος των σημαντικών επιπτώσεων στον πρώτο γύρο του ισολογισμού", δήλωσε ο Borja Barragán, Αν. Αντιπρόεδρος στο Τμήμα Αξιολογήσεις Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ωστόσο, τόνισε, "η σύγκρουση αυξάνει την πιθανότητα έμμεσων πιέσεων μέσω υψηλότερου πληθωρισμού, αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών και βραδύτερης ανάπτυξης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του ενεργητικού, παρά ορισμένα αντισταθμιστικά οφέλη από τα υψηλότερα επιτόκια".



Πηγή: ΚΥΠΕ