Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν τη βοήθειά τους προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα στενά του Ορμούζ, απ' όπου περιμένουν να περάσουν πάρα πολλά πλοία, μερικές ώρες αφού ανακοινώθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, μία μόλις ώρα πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να καταστρέψει το Ιράν.

Η Τεχεράνη δήλωσε στη συνέχεια ότι δέχθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι ντε φάκτο αποκλεισμένα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι Ηνωμένες Ποιλιτείες της Αμερικής θα βοηθήσουν να αποσυμφορηθεί η κίνηση (των πλοίων) στα στενά του Ορμούζ», μια οδό κρίσιμης σημασίας από την οποία διακινείται υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

«Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα εξασφαλισθούν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να αρχίσει τη διαδικασία της ανοικοδόμησης», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει πως ο διάπλους των στενών με ασφάλεια θα είναι δυνατός «μέσω ενός συντονισμού με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά ζητήματα».

Στο μήνυμά του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα είμαστε εκεί για να βεβαιωθούμε πως όλα πηγαίνουν καλά».

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε τόνο θετικό, σε έντονη αντίθεση με τις προηγούμενες απειλές του.

«Όπως ακριβώς συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!», έγραψε ενθουσιωδώς ο αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ