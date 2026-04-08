Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, καταρχήν για δυο εβδομάδες, με αντάλλαγμα να ανοίξει πλήρως το στενό του Χορμούζ, κάτι περισσότερο από μια ώρα προτού εκπνεύσει τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλούσε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό «πολιτισμό».

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός αφορά επίσης τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.



Γραφείο Νετανιάχου: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»



Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων που κλείστηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.



Το Ισραήλ υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για να εξασφαλιστεί ότι το Ιράν «δεν θα εγείρει πλέον πυρηνική απειλή»



Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα πως υποστηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ με σκοπό να εξασφαλιστεί, όπως το βλέπει, πως το Ιράν δεν θα εγείρει πλέον «πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή για την Αμερική, το Ισραήλ, τους άραβες γείτονες του Ιράν και για τον κόσμο».





Ισραήλ: Εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του από το Ιράν μετά την αναβολή του τελεσιγράφου του προέδρου Τραμπ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισαν εκτοξεύσεις τριών ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, με την πρώτη από αυτές περίπου δέκα λεπτά αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δυο εβδομάδων του τελεσιγράφου του στο Ιράν προτού διατάξει καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο, ανακοίνωσε παράλληλα πως η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον, όπως και οι σύμμαχοί τους, δέχτηκαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός «με άμεση ισχύ» και εφαρμογή «παντού» στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», σύμφωνα με τρία πανομοιότυπα ανακοινωθέντα τους μέσω Telegram που ακολουθήθηκαν από άρσεις των συναγερμών.

Ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ και στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την ανακοίνωση για την πρώτη ιρανική ομοβροντία, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ως αυτό το στάδιο από τις ισραηλινές αρχές.

Η τελευταία άρση συναγερμού ανακοινώθηκε στις 03:39.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





