Τα πλήγματα των ΗΠΑ στη νήσο Χαργκ του Ιράν δεν συνιστούν αλλαγή στην αμερικανική στρατηγική, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς καθώς Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ξεχωριστά στο Reuters πως επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στο Ρόιτερς υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι τουλάχιστον μερικά από τα πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί προηγουμένως και είπε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Βανς, που μιλούσε ξεχωριστά στη Βουδαπέστη, είπε πως τα πλήγματα δεν συνιστούν αλλαγή στη στρατηγική των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να είναι βέβαιη ότι μπορεί να πάρει μια απάντηση από το Ιράν έως τις 8.00 μ.μ. απόψε (03:01 αύριο Τετάρτη ώρα Κύπρου) σε διαπραγματεύσεις για να τελειώσει η σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να αποκηρύξει τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου θαλάσσια οδό.

«Επρόκειτο να πλήξουμε ορισμένους στρατιωτικούς στόχους στη Νήσο Χαργκ και πιστεύω ότι το κάναμε», είπε ο Βανς.

«Δεν πρόκειται να πλήξουμε ενεργειακούς στόχους και στόχους υποδομών μέχρι οι Ιρανοί είτε να κάνουν μια πρόταση που να μπορούμε να υποστηρίξουμε είτε δεν κάνουν μια πρόταση», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι τα νέα στη Νήσο Χαργκ... αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στη στρατηγική, ή αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε αλλαγή από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών»

Η Τεχεράνη απειλεί να βυθίσει όλη την περιοχή "στο σκοτάδι"

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters