Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Σπουδαίο Λαό του Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Αναφορές για χτύπημα στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters