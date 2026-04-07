Το ιρανικό πρακτορείο Mehr News αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Χαργκ, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες λεπτομέρειες για αίτια, ζημιές ή θύματα. Το Ιράν δηλώνει ότι η εποχή της «αυτοσυγκράτησης» έχει τελειώσει και απειλεί με αντίποινα κατά αμερικανικών και συμμαχικών υποδομών πετρελαίου.Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, με κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης που θα επηρέαζε τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.



Το μικρό νησί Χαργκ στον Περσικό Κόλπο, που λειτουργεί ως το κύριο τερματικό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν (διακινεί περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών), παραμένει στο επίκεντρο της κλιμακούμενης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.





Several explosions caused by U.S.-Israeli airstrikes reported in Iran's Kharg Island, according to Iran's semi-official Mehr.

Explosions are reportedly rocking Kharg Island, Iran's critical oil export hub where 90% of their crude flows through.



Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με χερσαία κατάληψη του νησιού ή καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών του, εάν το Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Έχει δηλώσει ότι «ίσως πάρουμε το Χαργκ, ίσως όχι», ενώ οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει χιλιάδες πεζοναύτες και άλλες δυνάμεις στην περιοχή.

WSJ: Επλήγησαν πάνω από 50 στρατιωτικοί στόχοι στο νησί

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές.

Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 50 στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Αύξηση της τιμής του πετρελαίου

Οι τιμές του αμερικανικού αργού WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο του 2% μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις κατά του νησιού Χαργκ, νευραλγικού κέντρου την ιρανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Εχοντας τηρήσει στάση αναμονής εν όψει της εκπνοής του τελεσιγράφου του Τραμπ, η τιμή του WTI παράδοσης Μαΐου αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2,05% κατά τις 12H30 GMT στα 114,71 δολάρια, αφού προσωρινά ξεπέρασε το +3%.

Ταυτόχρονα το Brent αυξήθηκε κατά 0,41% στα 110,22 δολάρια.