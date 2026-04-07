Σε αυστηρό τόνο καταδίκασε ο Τούρκος πρόεδρος την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπογραμμίζοντας την άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας και παρουσιάζοντας την επίθεση ως σοβαρή αλλά αποτραπείσα απειλή, με περιορισμένες απώλειες χάρη στην επέμβαση της αστυνομίας.

«Θέλω να γίνει γνωστό ότι καταδικάζουμε την άνανδρη επίθεση που σημειώθηκε στο Μπεσικτάς της Κωνσταντινούπολης και η οποία αποτράπηκε χάρη στην επιτυχημένη επέμβαση των ηρωικών δυνάμεων ασφαλείας μας. Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν – ένας νεκρός και δύο τραυματίες –, ενώ κατά τη διάρκεια της επέμβασης δύο ήρωες αστυνομικοί μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνει ότι οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους τραυματίες αστυνομικούς και τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Τόσο η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης όσο και οι μονάδες αστυνομίας και πληροφοριών έχουν ξεκινήσει αμέσως τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με την επίθεση. Εύχομαι στους τραυματίες αστυνομικούς μας ταχεία ανάρρωση από τον Θεό και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της Κωνσταντινούπολης».

