Απόπειρα ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε κοντά στο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Η αστυνομία ανταπέδωσε τα πυρά, εξουδετερώνοντας τον δράστη. Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma yaşanıyor.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ η αστυνομία έχει επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δύο διαφορετικά άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ