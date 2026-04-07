Κρίσιμη απόφαση καλείται να λάβει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εκπνέει σε μερικές ώρες το τελεσίγραφο που ο ίδιος έχει θέσει για ενδεχόμενη επίθεση σε βασικές υποδομές του Ιράν, ενώ συνεχίζονται έντονες διπλωματικές διεργασίες με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του για πλήγματα σε γέφυρες, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες κρίσιμες υποδομές του Ιράν, σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις έως την προθεσμία που έχει θέσει (3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας). Ένα τέτοιο σενάριο εκτιμάται ότι θα είχε σοβαρές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Mεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία επιχειρούν να επιτύχουν συμφωνία ή τουλάχιστον να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο για τις συνομιλίες. Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο μέσο ότι, εφόσον διαφανεί προοπτική συμφωνίας, ο πρόεδρος πιθανότατα θα περιμένει, ωστόσο υπογράμμισε ότι η τελική επιλογή ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Παράλληλα, πηγή από το Πεντάγωνο εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς το αν θα δοθεί επιπλέον χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Το δημοσίευμα, που βασίζεται σε συνομιλίες με έξι αξιωματούχους και πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, αναφέρει ότι ο Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση του απέναντι στο Ιράν, ενώ στο εσωτερικό της κυβέρνησης διατυπώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, πηγή που φέρεται να έχει συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες υποστηρίζει ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο «σκληροπυρηνικών» στελεχών της κυβέρνησής του ως προς την Τεχεράνη, ενώ οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι.

