Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διατάξει να καταστραφούν βασικές υποδομές στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί τις επόμενες ώρες στην απαίτηση που διατύπωσε τελεσιγραφικά, αν δεν ανοίξει πλήρως το στενό του Χορμούζ, αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δηλώνει έτοιμος να διατάξει να καταστραφούν οι ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και οι γέφυρες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στην άρση του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα, ως την Τρίτη στις 20:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 την Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για «αλαζονική ρητορική» του αμερικανού προέδρου Τραμπ, τόνισαν πως οι δηλώσεις του δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

Εν αναμονή, η πρωτεύουσα του Ιράν και η περιφέρειά της συνταράχτηκαν από εκρήξεις τη νύχτα, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες ακόμη ένα «κύμα αεροπορικών επιδρομών με σκοπό να προκληθούν ζημιές σε υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές σε όλο το Ιράν», με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ ενεπλάκη σε νέο πόλεμο με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι κάποιοι ιρανοί πολίτες «υποστηρίζουν» τη «συνέχιση των βομβαρδισμών» κι είναι «έτοιμοι να υποφέρουν» για να πέσει η κυβέρνησή τους.

Μερικές ώρες νωρίτερα δήλωνε πως «δεν ανησυχεί» για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου με την καταστροφή υποδομών κρίσιμων για κάθε άμαχο στο Ιράν.

Για τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να αφεθεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -- κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως ήταν επιδίωξή της ποτέ.

Κείμενο στο ΣΑ του ΟΗΕ

Νωρίτερα χθες, τόσο οι Ιρανοί, όσο και οι Αμερικανοί απέρριψαν, σχεδόν ταυτόχρονα, την ιδέα να εφαρμόσουν ανακωχή που είχαν κάνει χώρες οι οποίες αποπειρώνται μεσολάβηση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, μεσολαβητές, ιδίως το Πακιστάν, είχαν εισηγηθεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα επέτρεπε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύρραξη.

Πάντα στο διπλωματικό μέτωπο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί σήμερα (σ.σ. η συνεδρίαση προγραμματίζεται να αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας) επί σχεδίου απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ.

Η χώρα που το υπέβαλε, το Μπαχρέιν, με υποστήριξη άλλων μοναρχιών του Κόλπου, έχει αμβλύνει το κείμενο σε σχέση με την αρχική εκδοχή του, που σκοπό είχε να δοθεί σαφής εντολή του ΟΗΕ σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να κάνει χρήση βίας για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση πλοίων από την αρτηρία αυτή καίριας σημασίας που έχει παραλύσει η Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανήγγειλαν πως θα θέσουν όρους για τη ναυσιπλοΐα στο στενό του Χορμούζ και ότι η απαγόρευση της διέλευσης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για τα πλοία που συνδέονται «με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες. Τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη του ιρανικού κοινοβουλίου εισηγήθηκαν να επιβληθεί τέλος διέλευσης των πλοίων από το στενό.

Συνεχίζουν να χάνονται ζωές αμάχων

Επί του πεδίου, τα πλήγματα συνεχίζονται κι από τη μια κι από την άλλη πλευρά.

Το Ισραήλ βομβάρδισε χθες πετροχημικό συγκρότημα, από τα μεγαλύτερα στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της χώρας, και συνέχισε παράλληλα τις επιχειρήσεις με σκοπό τον «αποκεφαλισμό» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας τους Ματζίντ Χαντεμί σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του. Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος συνεχίζει να μην έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση, του απέτισε φόρο τιμής με γραπτό μήνυμά του.

Οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να υφίστανται πλήγματα καθημερινά, με drones και πυραύλους, καθώς το Ιράν τις κατηγορεί πως παρέχουν υποστήριξη στις ΗΠΑ.

Στο ιρακινό Κουρδιστάν, οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον θάνατο δυο αμάχων -«άνδρα και γυναίκας»-, που έχασαν τη ζωή τους όταν «drone φορτωμένο εκρηκτικά ερχόμενο από το Ιράν» έπεσε πάνω στο σπίτι τους.

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, ο απολογισμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται οχυρό της Χεζμπολά, έχουν αδειάσει από σχεδόν όλους τους κατοίκους τους αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος τη 2η Μαρτίου. Μόνο λιγοστά καταστήματα έχουν απομείνει ανοικτά, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του AFP.

Κατά μήκος δρόμου που οδηγεί σε αυτά, κάτοικοι έχουν στήσει σκηνές όπου κοιμούνται και πάνε να δουν αν τα σπίτια τους στέκουν ακόμη όρθια έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP