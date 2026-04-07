Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για σήμερα, Μ. Τρίτη την ψήφιση επί σχεδίου Απόφασης που είχε υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

