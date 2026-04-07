Ισρηαλινοαμερικανικά πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα μια δεύτερη γέφυρα του Ιράν, νοτίως της Τεχεράνης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

«Πριν από λίγα λεπτά, ο αμερικανοσιωνιστής επιτιθέμενος εχθρός έβαλε κατά της σιδηροδρομικής γέφυρας της Γιάχια Αμπάντ στην πόλη Κασάν», δήλωσε ο Ακμπάρ Σαλέχι, αντικυβερνήτης της επαρχίας Ισπαχάν (κέντρο). «Σε αυτή την επίθεση, δύο άνθρωποι έγιναν μάρτυρες και τρεις τραυματίστηκαν».

Νωρίτερα, επλήγη και άλλη γέφυρα κοντά στην πόλη Κομ, επίσης νοτίως της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε μια νέα σειρά πληγμάτων ευρείας κλίμακας στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι αυτά είχαν στο στόχαστρο ειδικά υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός «ολοκλήρωσε πριν από λίγο ευρεία σειρά πληγμάτων με στόχο δεκάδες εγκαταστάσεις υποδομών που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς σε πολλές περιοχές σε όλο το Ιράν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ