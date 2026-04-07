Το Ιράν ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι επιθυμεί μια λύση με διάρκεια στον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του το Ισραήλ και οι ΗΠΑ και απέρριψε την πίεση της Ουάσινγκτον να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «θα αφανίσει» τη χώρα, αν δεν συμμορφωθεί με το τελεσίγραφό του που εκπνέει σε μερικές ώρες να συνάψει συμφωνία.

Απαντώντας σε αμερικανικό σχέδιο που της διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να τερματιστεί ο πόλεμος, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Εξάλλου το Ιράν απάντησε θέτοντας 10 όρους για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός των συγκρούσεων στην περιοχή, η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, η άρση των εις βάρος του κυρώσεων και η ανοικοδόμηση της χώρας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να «αφανίσει το Ιράν εν μία νυκτί», αν η Τεχεράνη δεν δεχθεί μια συμφωνία ως τα μεσάνυκτα σήμερα (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), προσθέτοντας ότι «αυτή η νύκτα μπορεί να είναι η αυριανή».

Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «όλες οι γέφυρες στο Ιράν θα καταστραφούν» και «όλα τα εργοστάσια παραγωγής θα τεθούν εκτός λειτουργίας, θα καίγονται, θα εκρήγνυνται και δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά».

Ο ιρανικός στρατός απάντησε λέγοντας ότι ο Τραμπ «παραληρεί» και χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του «αγενή, αλαζονική ρητορική και αβάσιμες απειλές», σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου Εμπραχίμ Ζολφακαρί στην κρατική τηλεόραση.

Εξάλλου ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού Αλιρεζά Ραχιμί κάλεσε καλλιτέχνες και αθλητές να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα σήμερα.

«Θα σταθούμε χέρι χέρι για να πούμε: οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές είναι έγκλημα πολέμου», έγραψε ο Ραχιμί στο Χ.

Από την πλευρά του ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε χθες ότι η ανάρτηση του Τραμπ στο Χ με την οποία προειδοποιεί για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών υποδομών αποτελεί «άμεση υποκίνηση σε τρομοκρατία και αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη πρόθεσης διάπραξης εγκλημάτων πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν επίσης δηλώσει ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, θα συνιστούσαν εγκλήματα πολέμου.

Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει να εκδικηθεί για τα χθεσινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Σαρίφ στην Τεχεράνη, ένα από τα κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα της χώρας, όπου το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων WANA ανέφερε ότι ένα κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και άλλες εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές.

«Οι επιτιθέμενοι θα δουν την ισχύ μας» σε απάντηση στον βομβαρδισμό του Σαρίφ, έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στο X. Ο Ιρανός υπουργός Επιστημών κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι από την αρχή του πολέμου έχουν επιτεθεί σε περίπου 30 πανεπιστήμια.

Πηγή: ΑΠΕ